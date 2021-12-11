СМИ: украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк или сокращенно - МР Банк.

Об этом пишет издание "Минфин" со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.

В документе говорится, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. "Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями", - говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

Напоминаем:

19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского "Сбербанка" использование этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины - речь идет о деле по регистрации ТМ.