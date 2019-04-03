Російський "Сбербанк" продав торговельну компанію в Україні

Сбербанк Росії продав свою дочірню компанію "Лагом-Україна".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Банк продав "Лагом-Україна" в лютому 2019 року. Умови угоди не коментуємо", - сказав представник прес-служби банку.

Компанія здійснює продаж оздоблювальних і будівельних матеріалів.

Сбербанку "Лагом-Україна" дісталася у 2011 році після купівлі "Трійки Діалог", яка була акціонером цієї української структури.

Повна назва компанії - товариство з обмеженою відповідальністю "Лекстар-компані", коротке найменування - "Лагом-Україна". При цьому повне найменування з'явилося в компанії 1 березня, а її єдиним власником наразі є Теймураз Заркуа. Він також є акціонером українських компаній "Редматрикс" і "Амбер стар Україна".

У 2017 році "Лагом-Україна" отримала чистий збиток у розмірі 14 млн грн.

Нагадаємо:

У лютому "Сбербанк" збільшив капітал своєї української "дочки" на 3,3 мільярда.

Сбербанк за підсумками 2018 року отримав збиток 7,6 млрд гривень.

Цей результат дозволяє Сбербанку утримати статус найбільш збиткового банку української банківської системи в минулому році.

Ще в 2017 році у банку був прибуток (132 млн гривень).

У НБУ заявили, що майже 80% збитку банківської системи припали на Сбербанк і ВТБ Банк, який зараз ліквідовується.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не бачить перспектив для роботи банків з державним російським капіталом в Україні.