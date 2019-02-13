Российский "Сбербанк" увеличил капитал своей украинской "дочки" на 3,3 миллиарда
"Сбербанк Украина" увеличил свой уставной капитал до 24,1 миллиарда гривен для формирования дополнительных резервов под кредиты.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
"В соответствии с принятым ранее акционером банка решением АО "Сбербанк" увеличило уставной капитал на 3,3 млрд гривен - до 24,065 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Кроме того, повышение уставного капитала позволило банку увеличить показатель достаточности капитала до 33,2% при минимальном нормативном значении, установленным НБУ не ниже 10%.
Напоминаем:
Сбербанк по итогам 2018 года получил убыток 7,6 млрд гривен.
Этот результат позволяет Сбербанку удержать статус самого убыточного банка украинской банковской системы в минувшем году.
Еще в 2017 году у банка была прибыль (132 млн гривен).
В НБУ заявили, что почти 80% убытка банковской системы пришлись на Сбербанк и ВТБ Банк, который сейчас ликвидируется.
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине.
Экономическая правда
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