РосСМИ: В РФ резко возросло количество вакансий для людей с инвалидностью на фоне войны в Украине

Количество вакансий для людей с инвалидностью в России за первые четыре месяца 2024 года выросло на 45%, что связано с войной в Украине.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российское издание "Известия".

В общей сложности количество таких предложений о работе превысило 90,7 тыс, следует из данных рекрутингового сервиса hh.ru.

Как отмечают в сервисе, кандидаты с ограниченными возможностями наиболее востребованы как операторы call-центров, курьеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, водителей, продавцов, упаковщиков, учителей, программистов и кладовщиков.

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Предполагаемая зарплата для кандидатов с инвалидностью в январе-апреле этого года выросла на 28% и в среднем по стране составляет не более 72 тыс. рублей.

Согласно данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ, в 2023 году в России было зарегистрировано 2,17 млн. мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет. Это рекордный показатель за восемь лет. Для сравнения: в 2022 году в стране было 1,67 млн. мужчин с инвалидностью в этой возрастной категории. Таким образом, рост за год составил 30%, или 507 тысяч человек. Специалисты напрямую связывают рост числа мужчин с инвалидностью с войной в Украине.

Экономическая правда.

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