Потребление электроэнергии выросло на 3,8%: в энергосистеме сохраняется дефицит - "Укрэнерго"

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По состоянию на 26 апреля в энергосистеме сохраняется дефицит, потребление электроэнергии выросло на 3,8%, шестой день подряд Украина получает аварийную помощь из Европы.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" продолжает привлекать аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

"В течение почти всех суток, за исключением ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 401 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 547 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час", - говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" призывают потребителей экономно потреблять электроэнергию, а промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Также в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 202 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Кроме того, ночью действием защиты была отключена магистральная воздушная линия в западном регионе. Обесточивания потребителей не было. Место повреждения обнаружено, продолжаются ремонтные работы. На утро обесточены 388 населенных пунктов.

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Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области.

Напомним:

25 апреля потребление электроэнергии снизилось на 10% по сравнению с днем ранее ниже, большую часть суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии.