Все разделы
Укр / Рус

Российский "Сбербанк" увеличил убыток до 7,6 миллиарда гривен

Вторник, 5 февраля 2019, 19:21
 

Сбербанк по итогам 2018 года получил убыток 7,6 млрд гривен, что на 0,6 млрд гривен больше, чем отрицательный финансовый результат банка за январь-сентябрь 2018 года.

Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе банка, пишет FinClub.

Как отмечается, убыток Сбербанка вызван значительными отчислениями в резервы – 8,8 млрд гривен. Общие административные расходы составили 1,4 млрд гривен, в частности, расходы на персонал – 738 млн гривен.

Процентные расходы по депозитам составили 1,05 млрд гривен, а процентные доходы по кредитам – 3,5 млрд гривен. Капитал банка сократился до 4,7 млрд гривен.

Этот результат позволяет Сбербанку удержать статус самого убыточного банка украинского банковской системы в минувшем году. Еще в 2017 году у банка была прибыль (132 млн гривен).

В НБУ заявили, что почти 80% убытка 15 банков пришлись на Сбербанк и ВТБ Банк, который сейчас ликвидируется. И именно Сбербанк в НБУ хотят проверить первым в текущем году, пишет издание.

Национальный банк в январе 2019 года оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн гривен за ведение повторной рисковой деятельности. Сбербанк намерен в суде оспорить штраф НБУ.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Сбербанк Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов 3 января 2019, 10:15
В НБУ надеются, что "Сбербанк" и "Проминвест" не постигнет судьба "ВТБ" 17 декабря 2018, 18:19
"Сбербанк" РФ заменил 70% сотрудников среднего звена на искусственный интеллект 12 ноября 2018, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте