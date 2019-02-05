Российский "Сбербанк" увеличил убыток до 7,6 миллиарда гривен
Сбербанк по итогам 2018 года получил убыток 7,6 млрд гривен, что на 0,6 млрд гривен больше, чем отрицательный финансовый результат банка за январь-сентябрь 2018 года.
Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе банка, пишет FinClub.
Как отмечается, убыток Сбербанка вызван значительными отчислениями в резервы – 8,8 млрд гривен. Общие административные расходы составили 1,4 млрд гривен, в частности, расходы на персонал – 738 млн гривен.
Процентные расходы по депозитам составили 1,05 млрд гривен, а процентные доходы по кредитам – 3,5 млрд гривен. Капитал банка сократился до 4,7 млрд гривен.
Этот результат позволяет Сбербанку удержать статус самого убыточного банка украинского банковской системы в минувшем году. Еще в 2017 году у банка была прибыль (132 млн гривен).
В НБУ заявили, что почти 80% убытка 15 банков пришлись на Сбербанк и ВТБ Банк, который сейчас ликвидируется. И именно Сбербанк в НБУ хотят проверить первым в текущем году, пишет издание.
Национальный банк в январе 2019 года оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн гривен за ведение повторной рисковой деятельности. Сбербанк намерен в суде оспорить штраф НБУ.
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