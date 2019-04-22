Россия передумала игнорировать арбитраж по отобранному у Ахметова "Крымэнерго"
Энергохолдинг ДТЭК ожидает, что в первом квартале 2020 будет решение Международного арбитражного суда в Гааге по иску к Российской Федерации через утраченные активы компании в аннексирована Крыму.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Expro Consulting.
"У нас активная стадия рассмотрения нашего иска по "Крымэнерго". РФ приняла решение войти в этот процесс. Их позиция изменилась. Если раньше, они не признавали позицию подобных судов, не признавали юрисдикцию судов, рассматривающих данные иски, то сейчас мы готовимся к тому, что РФ будет представлена ", - заявил он.
Тимченко добавил, что активное рассмотрение этого иска назначено на август.
"Решение ожидаем получить в первом квартале 2020 года", - уточнил он. Также Тимченко добавил, что объем нанесенных компании убытков - это сотни миллионов долларов.
В сентябре 2018 ДТЭК начал подготовку иска в РФ из-за утраченных активов в Крыму, а в ноябре 2018 энергохолдинг подал иск в арбитраж.
ДТЭК оценил свои потери в Крыму в полмиллиарда долларов.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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