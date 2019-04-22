Росія передумала ігнорувати арбітраж щодо відібраного у Ахметова "Крименерго"

Енергохолдинг ДТЕК очікує, що в першому кварталі 2020 року буде рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо позову до Російської Федерації через втрачені активи компанії в анексованому Криму.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, передає Expro Consulting.

"В нас активна стадія розгляду нашого позову щодо "Крименерго". РФ прийняла рішення увійти в цей процес. Їхня позиція змінилася. Якщо раніше, вони не визнавали позицію подібних судів, не визнавали юрисдикцію судів, які розглядають дані позови, то зараз ми готуємося до того, що РФ буде представлена", - заявив він.

Тимченко додав, що активний розгляд цього позову назначено на серпень.

"Рішення очікуємо отримати в першому кварталі 2020 року", - уточнив він. Також Тимченко додав, що об'єм нанесених для компанії збитків – це сотні мільйонів доларів.

У вересні 2018 року ДТЕК почав підготовку позову до РФ через в втрачені активи в Криму, а в листопаді 2018 року енергохолдинг подав позов до арбітражу.

ДТЕК оцінив свої втрати в Криму у півмільярда доларів.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва й реалізації електроенергії.

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