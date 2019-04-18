Дело Приватбанка: в НБУ не считают, что их доказательная база в суде была слабой

Нацбанк не принимает аргументы суда о том, что регулятор не смог доказать законность национализации Приватбанка.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.

По словам одного из присутствующих журналистов, НБУ не смог доказать в ходе судебного разбирательства основания, по которым ПриватБанк был признан неплатежеспособным.

"Мы не согласны с решением суда и не приямаемо такого рода аргументов", - ответила Рожкова.

Она напомнила, что клиентами Приватбанка является 22 млн украинцев, а его "спасение" обошлось налогоплательщикам в 155 млрд грн, неплатежеспособным банк был признан в результате проверки НБУ, а единственной альтернативой национализации банка была его ликвидация.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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Напомним:

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда