Справа Приватбанку: в НБУ не вважають, що їхня доказова база у суді була слабкою
Нацбанк не приймає аргументи суду про те, що регулятор не зміг довести законність націоналізаціх Приватбанку.
Про це заявила заступниця глави НБУ Катерина Рожкова на брифінгу.
За словами одного з присутніх журналістів, НБУ не зміг довести у ході судового розгляду підстави, за якими Приватбанк був визнаний неплатоспроможним.
"Ми не погоджуємося з рішенням суду і не приямаємо такого роду аргументів", - відповіла Рожкова.
Вона нагадала, що клієнтами Приватбанку є 22 млн українців, а його "порятунок" обійшовся платникам податків у 155 млрд гривень, неплатоспроможним банк було визнано внаслідок перевірки НБУ, а єдиною альтернативою націоналізації банку була його ліквідація.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
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Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.
У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
Економічна правда
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