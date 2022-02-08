Пенсионные удостоверения и замена водительских: чего ждать в Дії
Дія тестирует работу цифровых пенсионных удостоверений и подачу документов на регистрацию брака.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал во время Дія.Саммита.
Так, уже проводится бета-тест пенсионных удостоверений в Дие и подача документов на регистрацию брака.
Кроме того, в разработке находятся такие услуги, как электронный кабинет пациента.
Министр внутренних дел Денис Монастырский в ходе презентации рассказал, какие услуги вместе с Минцифрой разрабатывает МВД.
Он анонсировал перерегистрацию авто и подачу заявления в полицию с помощью Дії. Также, по словам Монастырского, пользователи смогут заменить водительское удостоверение с доставкой на дом.
Напоминаем:
В Дії появится ряд новых услуг, среди которых изменение места регистрации и справка о несудимости.
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