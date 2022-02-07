Система автофиксации нарушений ПДД: в прошлом году выписали 2,6 миллиона штрафов

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В 2021 году системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн штрафов на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн. штрафов.

В прошлом году покрытие системы расширилось - в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях", - говорится в сообщении.

При этом количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.

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Напомним:

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения скорость автомобилей в местах установки камер сократилась в 5 раз, а в бюджет государства уже поступило 52 миллиона гривен штрафов.

Патрульная полиция отчиталась о результатах работы автомобилей "фантом".

Экономическая правда