Volvo и Northvolt построят завод по производству электромобильных аккумуляторов

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Компания Volvo и Northvolt заявили, что построят завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в Гетеборге - строительство должно начаться в 2023 году.

Об этом пишет CNBC.

Northvolt – шведский разработчик и производитель аккумуляторов.

При этом суммарная емкость батарей будет до 50 ГВтч в год.

Аккумуляторы будут "специально разработаны", чтобы их можно было использовать в полностью электрических автомобилях Volvo и Polestar, совместно принадлежащих Volvo Cars и китайской Geely Holding Group.

Также компании подтвердили ранее озвученные планы по созданию совместного центра исследований и разработок, предусматривающего инвестиции в 30 млрд шведских крон (около 3,3 млрд долл.).

Производством будет руководить бывший исполнительный директор Tesla Адриан Кларк.

Ранее Volvo Cars и Northvolt подписали соглашение о создании совместных мощностей для разработки и производства экологичных батарей для следующего поколения электромобилей Volvo и Polestar.

Экономическая правда