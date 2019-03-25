Украина предлагает Венгрии свои хранилища газа для следующей зимы

"Укртрансгаз" предлагает европейским поставщикам газа воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать необходимые дополнительные запасы газа в хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Отмечается, что запасы газа в подземных хранилищах будут гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителям Венгрии и помогут избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран ЕС во время прохождения следующего осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

Венгрия ежегодно потребляет более 10 млрд куб м природного газа.

Сейчас такая потребность более чем на 2/3 обеспечивается российским газом, который поступает в Венгрию через украинскую ГТС, около 20% - внутренняя добыча, а остальное импортируется из Австрии.

Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб м.

"Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб м объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 млн куб м.

Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы.

Напоминаем:

Комплекс ПХГ Украины является крупнейшим в Европе, состоит из 11 подземных газохранилищ общей емкостью 31 млрд куб м.

В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% их технической мощи.

5 крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, в 160 км от границы с Венгрией.

1 января 2020 года завершается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Ранее Стокгольмский арбитраж постановил Газпрому возместить Нафтогазу 4,6 млрд долл за нарушение условий этого контракта и контракта на поставку газа.

Сейчас Газпром не ведет активных переговоров о подписании нового долгосрочного договора на транзит газа по украинской ГТС и активно продвигает строительство обходных подводных газопроводов (Северный поток—2, Турецкий поток) и их наземных ответвлений.

Экономическая правда