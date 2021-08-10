Суд отменил договор, по которому 300 млн кубов газа "Нафтогаза" отдали "мошенническим" фирмам

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Апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО "ТДМК" о признании недействительным договора 2018 году по купли-продажи акций компании "Укрэнергосбыт", которая владела правами на 305 млн кубометров газа.

Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда от 27 июля.

Отмечается, что ООО "ТДМК" в августе 2020 года обратилось в Хозсуд Киева с иском о признании недействительным договора купли-продажи 2160 акций компании "Укрэнергосбыт", которая владела правами на 305 млн кубометров газа.

"ТДМК" заявляло, что оспариваемый договор от 28 марта 2018 года заключили "вследствие злонамеренного соглашения с бывшим директором "ТДМК", который не имел права на отчуждение таких акций".

ООО "ТДМК" заявляло, что 2160 акцй "Укрэнергосбыта" сначала были выведены в пользу ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ", а затем переоформлены в пользу связанной с ней ООО "ТУВИСОН", и находятся на счете в ценных бумагах, открытом в банке "Пивденный".

Суд первой инстанциине удовлетворил требования истца - тогда "ТДМК" обратилось к Северному апелляционному хозсуду, который удовлетворил апелляционную жалобу.

"Северный апелляционный хозяйственный суд отмечает, что суд первой инстанции, верно установив обстоятельства дела, пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для признания недействительным договора № БВ310-18 купли-продажи ценных бумаг от 28.03.2018, в связи с чем решение подлежит отмене", - говорится в постановлении суда.

В частности, суд признал недействительным договор о купле-продаже акций компании "Укрэнергосбыт". А также - постановил "истребовать из чужого незаконного владения" ООО "ТУВИСОН" в пользу ООО "ТДМК" 2160 акций ЧАО "Укрэнергосбыт".

Кроме этого, суд обязал зачислить акции "Укрэнергосбыта" на счет "ТДМК".

Напомним:

Сообщалось, что дочерняя компания "Нафтогаза" - "Укртрансгаз" - требует у НАКа возместить ему причиненный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО "Профи газ" (правопреемник компании "Укрэнергосбыт").

В "Укртрансгазе" объяснили, что передали в рамках мирового соглашения компании "Профи-Газ" 300 млн кубов газа том, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имела на это право.

"Укртрансгаз" взял взаймы у НАК "Нафтогаз" этот газ, чтобы рассчитаться с "Профи газ".

Хозсуд Киева решениями от 10 и 13 ноября утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

2 ноября компания "Укртрансгаз" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием утвердить мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.

Правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение мировой с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.

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Экономическая правда