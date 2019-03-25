Україна пропонує Угорщині свої сховища газу для наступної зими

"Укртрансгаз" пропонує європейським постачальникам газу скористатись вільними потужностями українських ПСГ і створити необхідні додаткові запаси газу у газосховищах.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Зазначається, що запаси газу у підземних сховищах гарантуватимуть безперебійне газопостачання споживачам Угорщини та допоможуть уникнути потенційних загроз енергобезпеці країн ЄС під час проходження наступного осінньо-зимового періоду 2019‑2020 років.

Угорщина щороку споживає понад 10 млрд куб м природного газу.

Наразі така потреба більш ніж на 2/3 забезпечується російським газом, що поступає до Угорщини через українську ГТС, близько 20% - внутрішній видобуток, а решта імпортується з Австрії.

Для покриття пікового споживання угорських споживачів використовуються потужності підземних газосховищ Угорщини загальною ємністю до 6 млрд куб м.

"Виходячи з вищезазначеного, українські підземні газосховища можуть допомогти Угорщині забезпечити безперебійне газопостачання наступної зими для її внутрішніх споживачів, навіть якщо Росія припинить транзит газу територією України до країн ЄС після 1 січня 2020 року", — йдеться у повідомленні.

Наразі Україна може запропонувати європейським замовникам близько 12 млрд куб м обсягу зберігання, а максимальна добова потужність відбору з ПСГ може сягнути до 260 млн куб м.

Аналогічні послуги та потужності українська сторона готова запропонувати постачальникам з інших країн центральної та східної Європи.

Нагадуємо:

Комплекс ПСГ України є найбільшим в Європі, складається з 11 підземних газосховищ загальною ємністю 31 млрд куб м.

В останні 10 років Україна використовує для забезпечення власних потреб лише 50-60% їхньої технічної потужності.

5 найпотужніших українських ПСГ знаходяться в західній частині України, за 160 км від кордону з Угорщиною.

1 січня 2020 року завершується 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом".

Раніше Стокгольмський арбітраж постановив Газпрому відшкодувати Нафтогазу 4,6 млрд дол за порушення умов цього контракту та контракту на постачання газу.

Наразі Газпром не веде активних переговорів щодо підписання нового довгострокового договору на транзит газу українською ГТС та активно просуває будівництво обхідних підводних газогонів (Північний потік-2, Турецький потік) та їхніх наземних відгалужень.

Економічна правда