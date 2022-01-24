Запасы газа в подземных хранилищах опустились ниже 12 миллиардов кубов

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Запасы газа в подземных хранилищах с начала отопительного сезона снизились на 36% – до 11,9 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

При этом, нерезиденты сократили запасы более чем в 8 раз - с 2,45 млрд кубов до 300 млн кубов.

Отбор газа 1-23 января на 14,3% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году (2 млрд куб. м). Максимальный суточный отбор с начала января этого года составил 91,9 млн. куб. м (13 января), минимальный – 51,8 млн куб. м (6 января).

Около 4,7 млрд кубов из общего объема – так называемый "буферный газ" – техническая подушка, позволяющая обеспечивать закачку и отбор.

Напомним:

По состоянию на 27 декабря 2021 запасы газа в подземных хранилищах снизились на 41,4%, или на 9,97 миллиарда кубических метров, до 14,079 миллиарда по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (24,047 миллиарда).

Украина фактически приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища в октябре 2021 года.

Экономическая правда