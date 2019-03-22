Крупнейший производитель хлеба в Киеве несет миллионные убытки

Компания "Киевхлеб" в 2018 году получила 2,76 миллиона гривен чистого убытка против 15,27 миллиона гривен чистой прибыли годом ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно объявлению компании о проведении общего собрания акционеров 22 апреля, ее активы в прошлом году уменьшились на 11% - до 688,22 млн.

Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам года сократилась на 25,5% - до 303,43 млн грн.

Нераспределенная прибыль "Киевхлеба" к концу года составляла 87,31 млн грн.

Напоминаем:

"Киевхлеб" создана в 1996 году путем преобразования государственного предприятия "Киевхлебпром". В его состав входят девять производственных площадок в столице и Киевской области.

На производственных мощностях компании выпускается 550 тонн хлебобулочных и 10 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 250 наименований.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечными бенефициарами ЧАО являются Александр Волченко и Марк Родес.