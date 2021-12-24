В Кабмине анонсировали дотации для производителей социальных продуктов из-за цен на газ
Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль по итогам совещания по поддержке производителей хлеба и других социально важных пищевых товаров.
По словам премьера, правительство разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, чтобы обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены на хлеб социальных сортов.
"За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в 5 раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине.
В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопекара, и потребителя. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует ввести их в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.
По его словам, Кабмин планирует применять механизмы поддержки для сбалансирования мировых цен на голубое топливо.
Также, добавил Шмыгаль, правительство планирует ввести ограничение наценки для ряда социальных и пищевых продуктов, что, по его словам, позволит сдержать рост их цены – сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями бизнеса.
"Рассматриваем возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социального хлеба", – сказал он на брифинге.
Напомним:
Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума 21 декабря.
В четверг торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне 1485 долларов за тысячу кубометров после 1997 долларов в среду и рекордных 2138 долларов за тысячу кубометров во вторник.
Утром в пятницу январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне 1300 долларов за тысячу кубов.
Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.
Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.
Экономическая правда
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