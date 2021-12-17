Хлебопекари заявили о возможных сбоях в производстве из-за цен на газ

getty images

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.

Об этом говорится в письме Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Укрхлебпром", которое есть в распоряжении ЭП. Всего в ассоциации входят более 85 предприятий отрасли.

Производители заявили, что рост цены на газ, сырье и других расходов приводит к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий. В частности, за год цены на газ для бизнеса выросли почти в десять раз – в январском контракте она достигла 52 тысяч грн за тысячу кубов.

Сергей Чекальский, совладелец HD-group, в комментарии ЭП отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает "в ноль" или получает убытки. Но в январе, когда расходы на газ возрастут более 50 грн/куб, некоторым предприятиям может не хватить доходов, чтобы покрыть заработные платы.

Цены на продукцию предприятия также не могут поднять, ведь они зафиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время, объясняет предприниматель.

"Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", - пишут ассоциации в письме к правительству и президенту.

Поэтому в отрасли просят правительство вмешаться в ситуацию и выделить хлебопекарным предприятиям часть льготного газа, или предоставлять целевую финансовую помощь. В письме говорится о 10-12 млн. кубов в месяц.

Напоминаем:

За последний год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной земледельца называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.

Экономическая правда