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Найбільший виробник хліба у Києві несе мільйонні збитки

П'ятниця, 22 березня 2019, 13:55
 

Компанія "Київхліб" у 2018 році отримала 2,76 мільйона гривень чистого збитку проти 15,27 мільйона гривень чистого прибутку роком раніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оголошенням компанії про проведення загальних зборів акціонерів 22 квітня, її активи в минулому році зменшилися на 11% - до 688,22 млн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за підсумками року скоротилася на 25,5% - до 303,43 млн грн.

Нерозподілений прибуток "Київхліба" до кінця року становив 87,31 млн грн.

Нагадуємо:

"Київхліб" створена в 1996 році шляхом перетворення державного підприємства "Київхлібпром". До його складу входять дев'ять виробничих майданчиків в столиці та Київській області.

На виробничих потужностях компанії випускається 550 тонн хлібобулочних і 10 тонн кондитерських виробів на добу. Асортимент продукції нараховує близько 250 найменувань.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, кінцевими бенефіціарами ПрАТ є Олександр Волченко і Марк Родес.

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