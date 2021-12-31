Правительство ввело госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло

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Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Об этом говорится в постановлении правительства №1432 от 30 декабря, опубликованном на Правительственном портале.

Такое регулирование было введено в период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Указанным постановлением правительство внесло изменения в свои постановления от 22 апреля 2020 г. № 341 и от 9 декабря 2020 г. № 1236.

Согласно постановлению Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, обладающие существенной социальной значимостью.

К таким продуктам относятся: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 7 %.

Теперь же в этот список добавили батон и масло подсолнечное.

А постановление №1236 от 9 декабря 2020 года дополнили пунктом о запрете устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.

Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.