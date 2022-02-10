TikTok собирает наибольшее количество данных пользователей среди всех приложений соцсетей

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TikTok и YouTube из всех приложений соцсетей собирают наибольшее количество данных пользователей.

Об этом идет речь в исследовании компании мобильного маркетинга URL Genius, пишет CNBC.

При этом YouTube собирает данные для собственной выгоды для отслеживания истории просмотров или местоположения, чтобы демонстрировать пользователю релевантную рекламу.

В то же время TikTok предпочтительно позволяет собирать данные посторонним трекерам, поэтому трудно сказать, куда идет эта информация и как используется.

"С помощью посторонних трекеров практически невозможно узнать, кто отслеживает ваши данные или какую информацию они собирают. Это может быть как информация о местонахождении, так и личная информация", - объясняет издание.

Как указано в исследовании, посторонние трекеры могут отслеживать активность на других сайтах даже после того, как пользователь покинет приложение.

Ни TikTok, ни YouTube не ответили на запрос CNBC о комментарии.

Экономическая правда