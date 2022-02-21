Трамп запустил собственную соцсеть

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Поздним вечером в воскресенье, 20 февраля, в Apple App Store появилось приложение соцсети Truth Social, которую запустил бывший президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что приложение автоматически загрузилось на устройства Apple, владельцы которых ранее оформили предварительный заказ на него.

"Некоторые пользователи сообщили, что у них возникли проблемы с регистрацией учетной записи или были добавлены в список ожидания с сообщением: "Из-за большого спроса мы добавили вас в наш список ожидания", - говорится в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что приложение было доступно для людей, которых пригласили использовать его на этапе тестирования.

"Трампу было запрещено использовать Twitter, Facebook и YouTube после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 после того, как его обвинили в публикации сообщения, побуждающего к насилию", - напоминает издание.

Соцсеть Трампа запускает компания Trump Media & Technology Group (TMTG), возглавляемая бывшим членом Палаты представителей Дэвином Нуньесом.

TMTG планирует выйти на биржу в Нью-Йорке путем слияния с фирмой Digital World Acquisition Corp (DWAC.O) (DWAC) и получит 293 миллиона долларов наличными, при условии, что ни один акционер DWAC не выкупит свои акции.

Также в декабре TMTG привлекла 1 миллиард долларов США для финансирования от частных инвесторов: эти деньги также не будут доступны для закрытия соглашения DWAC.

Напомним:

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп в феврале запустит собственную социальную сеть.

Экономическая правда