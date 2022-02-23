Все разделы
Укр / Рус

Netflix тестирует аналог TikTok на смарт-телевизорах с короткими роликами

Среда, 23 февраля 2022, 18:25 - Алексей Павлыш
 
The verge

Стриминговый сервис Netflix начал тестировать функцию Fast Laughs в приложениях для смарт-телевизоров – функция позволяет просматривать набор смешных коротких видеороликов.

Об этом пишет The Verge.

Речь идет о коротких роликах продолжительностью 30 секунд или дольше – из шоу и фильмов на Netflix, с целью ознакомить с новым содержимым или помочь решить, что смотреть.

Отмечается, что функция доступна ограниченному кругу пользователей в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Fast Laughs доступна в нижней части главной страницы сервиса.

При этом такие подборки создают не зрители, а администрация Netflix.

Рекомендательные алгоритмы платформы не работают – видео выбираются независимо от предпочтений пользователя.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

соцсети

powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп запустил собственную соцсеть 21 февраля 2022, 13:45
TikTok собирает наибольшее количество данных пользователей среди всех приложений соцсетей 10 февраля 2022, 13:30
TikTok тестирует функцию платных подписок 21 января 2022, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте