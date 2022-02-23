Netflix тестирует аналог TikTok на смарт-телевизорах с короткими роликами

The verge

Стриминговый сервис Netflix начал тестировать функцию Fast Laughs в приложениях для смарт-телевизоров – функция позволяет просматривать набор смешных коротких видеороликов.

Об этом пишет The Verge.

Речь идет о коротких роликах продолжительностью 30 секунд или дольше – из шоу и фильмов на Netflix, с целью ознакомить с новым содержимым или помочь решить, что смотреть.

Отмечается, что функция доступна ограниченному кругу пользователей в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Fast Laughs доступна в нижней части главной страницы сервиса.

При этом такие подборки создают не зрители, а администрация Netflix.

Рекомендательные алгоритмы платформы не работают – видео выбираются независимо от предпочтений пользователя.

Экономическая правда