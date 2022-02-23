Netflix тестирует аналог TikTok на смарт-телевизорах с короткими роликами
Стриминговый сервис Netflix начал тестировать функцию Fast Laughs в приложениях для смарт-телевизоров – функция позволяет просматривать набор смешных коротких видеороликов.
Об этом пишет The Verge.
Речь идет о коротких роликах продолжительностью 30 секунд или дольше – из шоу и фильмов на Netflix, с целью ознакомить с новым содержимым или помочь решить, что смотреть.
Отмечается, что функция доступна ограниченному кругу пользователей в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
Fast Laughs доступна в нижней части главной страницы сервиса.
При этом такие подборки создают не зрители, а администрация Netflix.
Рекомендательные алгоритмы платформы не работают – видео выбираются независимо от предпочтений пользователя.
Экономическая правда
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