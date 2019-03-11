Акции Boeing упали на 10% из-за катастрофы в Эфиопии
Акции авиастроительной компании Boeing упали на 10% на фоне катастрофы с самолетом компании в Эфиопии.
Об этом сообщает Reuters.
Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже теряли в стоимости 9,12%, опускаясь до отметки в 384 доллара за бумагу. На предварительных торгах перед открытием основной торговой сессии они упали на 10%.
Также Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х в связи с катастрофой.
Компания решила перенести мероприятие на более уместное время. "Мы будем изучать возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем", - заявили в Boeing.
Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Сообщалось, что среди погибших были представители 33 национальностей.
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