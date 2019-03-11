Акції Boeing впали на 10% через катастрофу в Ефіопії

Акції авіабудівної компанії Boeing впали на 10% на тлі катастрофи з літаком компанії в Ефіопії.

Про це повідомляє Reuters.

Акції компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі втрачали у вартості 9,12%, опускаючись до позначки в 384 долара за акцію. На попередніх торгах перед відкриттям основної торговельної сесії вони впали на 10%.

Також Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777Х у зв'язку з катастрофою.

Компанія вирішила перенести захід на більш доречний час. "Ми будемо вивчати можливість відзначити дебют нового літака в найближчому майбутньому", - заявили в Boeing.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Повідомлялося, що серед загиблих були представники 33 національностей.