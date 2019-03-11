Акції Boeing впали на 10% через катастрофу в Ефіопії
Акції авіабудівної компанії Boeing впали на 10% на тлі катастрофи з літаком компанії в Ефіопії.
Про це повідомляє Reuters.
Акції компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі втрачали у вартості 9,12%, опускаючись до позначки в 384 долара за акцію. На попередніх торгах перед відкриттям основної торговельної сесії вони впали на 10%.
Також Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777Х у зв'язку з катастрофою.
Компанія вирішила перенести захід на більш доречний час. "Ми будемо вивчати можливість відзначити дебют нового літака в найближчому майбутньому", - заявили в Boeing.
Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Повідомлялося, що серед загиблих були представники 33 національностей.
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