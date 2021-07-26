"Отток специалистов": сотни сотрудников Boeing перешли в Amazon и SpaceX

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Сотни бывших сотрудников Boeing теперь работают в Amazon и SpaceX - Boeing сокращает штат на фоне рекордных финансовых потерь, вызванных двумя катастрофами и пандемией.

Об этом пишет Blooomberg.

По подсчетам агентства со ссылкой на данные LinkedIn, в Amazon сейчас работает около 1100 выходцев из Boeing, а в SpaceX - как минимум 200.

Другие популярные направления, куда переходят из Boeing - Microsoft, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Отмечается, что с начала 2020 года центр производства самолетов Boeing в Сиэтле покинули более 3200 инженеров и технических работников.

"Мы задаемся вопросом о том, страдает ли Boeing от оттока специалистов, так как потенциально очень большое количество инженеров покинуло компанию в последние годы, и недавний процесс наема не заполнил этот пробел", - сказал агентству аналитик Bank of America Рон Эпштейн.

Как пишет Bloomberg, Boeing сокращает штат на фоне рекордных финансовых потерь.

"Ранее компания увеличивала производство самолетов, что привело к рекордным продажам. Но эта стратегия перестала работать после двух авиакатастроф с участием самолетов 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек.

Они стали для Boeing "ночным кошмаром" с точки зрения пиара и больно ударили по выручке. Затем из-за пандемии упал спрос на другой самолет компании - Boeing 787 Dreamliner", - пишет издание.

Также агентство обращает внимание, что за последние 10 лет "одержимые затратами" руководители Boeing потратили более 40 млрд долл на выкуп акций компании, пишет Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что из-за такой ​​стратегии компания оказалась плохо подготовленной к тяжелым временам и новым угрозам со стороны конкурентов.

Напоминаем:

В марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру после второй катастрофы самолета этого типа.

Причиной послужила некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS.

Она получала данные от одного поломанного датчика угла атаки и считала, что самолет сильно задирает нос.

В результате авиалайнер переходил в пике.

После выявления проблемы Boeing обновил программное обеспечение самолетов и разработал новую программу тренировки пилотов.

Эти изменения одобрили регуляторы по всему миру, в том числе в США, Европе и Канаде.

В результате Boeing 737 MAX начали возвращать на коммерческие рейсы после проведения необходимых изменений и тестовых полетов.

Экономическая правда