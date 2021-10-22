Boeing перенесла испытания беспилотной капсулы на 2022 год
Компания Boeing намерена провести испытательный полет своей беспилотной капсулы CST-100 Starliner в первой половине следующего года.
Об этом сообщает Phys.org.
Вице-президент и руководитель программы Boeing Commercial Crew Program Джон Воллмер подчеркнул, что аэрокосмический гигант надеется провести испытательный полет беспилотного CST-100 в "первой половине 2022 года".
В случае успеха потенциальный запуск космического корабля с экипажем ожидается в конце 2022 года, добавил он.
Планировалось, что 4 августа CST-100 совершит полет на Международную космическую станцию (МКС) с мыса Канаверал, Флорида, 3 августа. Однако он был прерван за несколько часов до запуска из-за проблем с клапанами силовой установки.
Представители компании сообщили журналистам на брифинге, что они все еще проводят испытания клапанов, но проблемы могли возникнуть из-за влаги или конденсата.
Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.
NASA заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление астронавтам услуг "такси к космической станции" и прекращение зависимости США от российских ракет для полета.
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