Два арестованных в "Борисполе" самолета Boeing продадут на аукционах

фото: ГП "СЕТАМ"

Два арестованных самолета Boeing 737-500 (1990 года выпуска) и DC-9-83 (MD-83) (1991 года выпуска) продадут на аукционах, которые запланированы на 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

Один из самолетов - Boeing 737-500, производитель Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 года выпуска. Максимальное количество пассажиров - 114 человек. Максимальный взлетный вес - 60 555 кг. Стартовая цена - 26 785 000 грн.

Второй самолет - DC-9-83 (MD-83), производитель Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 года выпуска. Максимальное количество пассажиров --170 человек. Взлетный вес - 72 575 кг. Стартовая цена - 13 818 000 грн.

Сейчас самолеты расположены в аэропорту "Борисполь".

Как отмечается на сайте ГП "СЕТАМ", заявки на участие в торгах по первому самолете подали 10 участников,

"Самолет находится в ипотеке и принадлежит должнику на праве собственности на основании ипотечного договора № 2914 от 24.09.2018 года", - говорится в сообщении.

Второй самолет также находится в ипотеке и принадлежит должнику на праве собственности на основании ипотечного договора № 2914 от 24.09.2018 года.

Экономическая правда