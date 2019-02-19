Проминвестбанк пытается продать многомиллионный долг "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" выступает категорически против любой кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Стало известно о попытках Проминвестбанка, принадлежащего российскому Внешэкономбанку, продать кредитную задолженность АО "Укрзализныця" третьим сторонам. Мы предостерегаем всех потенциальных покупателей, что такая транзакция несет в себе существенные риски. Поэтому настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции", - заявили в компании.

В компании уточняют: статус и положение предмета займов, полученных в 2011 году, сегодня находятся на рассмотрении в различных судебных инстанциях Украины, что, по мнению "Укрзализныци", значительно повлияет на определение фактической суммы долга.

"Укрзализныця" обслуживала указанную задолженность до сентября 2017 года и последовательно прилагала добросовестные усилия для урегулирования проблем и споров вокруг этого долга. Однако с тех пор ведутся судебные процессы, вызванные агрессивными действиями Проминвестбанка, по которым уже были вынесены некоторые судебные решения", - отмечается в заявлении ж/д оператора.

В компании также подчеркивают, что акционером Проминвестбанка является российский государственный банк "ВЭБ", по которому действует решение украинских судебных инстанций о замораживании акций и движимого и недвижимого имущества Проминвестбанка.

"Учитывая состояние отношений между Украиной и страной-агрессором и принимая во внимание санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении дочерних компаний банков с российским государственным капиталом, "Укрзализныця" призывает потенциальных покупателей указанного долга воздержаться от участия в этой транзакции и заявляет, что будет рассматривать любые такие действия как враждебное отношение к интересам АО "Укрзализныця" и Украины", - говорится в заявлении компании.

Также украинский государственный ж/д оператор подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу по урегулированию своих долговых обязательств на условиях открытых и добросовестных переговоров.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что на сегодня задолженность перед Проминвестбанком составляет 153,25 млн долларов.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" 12,5 млн долларов задолженности в пользу Проминвестбанка.

В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в 157 млн долларов и 1,5 млрд грн.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7% его акций.

Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место на рынке среди 93 банков.

Президент Украины Петр Порошенко по предложению Нацбанка 16 марта 2017 года ввел в действие решение СНБО о применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №24 от 15 марта 2018 года "О внесении изменений в постановление правления НБУ №654 от 1 октября 2015 года", которое вступило в силу с 16 марта 2018 года.

Напомним, "Укрзализныця" планирует выпустить евробонды на сумму до 500 миллионов долларов.