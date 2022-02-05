Глава УЗ: с 10 февраля снимаем все ограничения на жд транзит в Польшу.
Глава правления Укрзализныци Александр Камышин написал, что с 10 февраля 2022 года будут сняты все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.
Об это он сообщил на своем telegram.
Он напомнил, что конце ноября на территории Украины образовалось существенное накопление вагонов в направлении Польши.
"Самым сложным был стык Изов-Грубешов. При норме в 1500 вагонов, находящихся на сети УЗ и направляющихся на этот стык, бывали дни, когда было и 3200. Польская железная дорога на этом стыке принимала порядка 8 поездов в сутки, а бывали дни, когда и меньше. А нужно было бы принимать 10", - написал он.
Камышин отметил, что верит в возможность существенного прироста грузооборота с Польшей. Потому ускоренными темпами продолжаются работы над электрификацией участка Ковель-Изов.
"Это позволит нам существенно повысить пропускную способность этого направления с украинской стороны", - написал глава УЗ.
Напоминаем:
По состоянию на на конец прошлого года УЗ электрификацировала 43 км, и до конца июня планируется завершить еще 50 км в этом направлении.
Останется неэлектрифицированным польский участок в 1,5 км от границы до Грубешова.
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