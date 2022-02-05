Глава УЗ: с 10 февраля снимаем все ограничения на жд транзит в Польшу.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин написал, что с 10 февраля 2022 года будут сняты все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.

Об это он сообщил на своем telegram.

Он напомнил, что конце ноября на территории Украины образовалось существенное накопление вагонов в направлении Польши.

"Самым сложным был стык Изов-Грубешов. При норме в 1500 вагонов, находящихся на сети УЗ и направляющихся на этот стык, бывали дни, когда было и 3200. Польская железная дорога на этом стыке принимала порядка 8 поездов в сутки, а бывали дни, когда и меньше. А нужно было бы принимать 10", - написал он.

Камышин отметил, что верит в возможность существенного прироста грузооборота с Польшей. Потому ускоренными темпами продолжаются работы над электрификацией участка Ковель-Изов.

"Это позволит нам существенно повысить пропускную способность этого направления с украинской стороны", - написал глава УЗ.

Напоминаем:

По состоянию на на конец прошлого года УЗ электрификацировала 43 км, и до конца июня планируется завершить еще 50 км в этом направлении.

Останется неэлектрифицированным польский участок в 1,5 км от границы до Грубешова.