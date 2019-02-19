Промінвестбанк намагається продати багатомільйонний борг "Укрзалізниці"

АТ "Укрзалізниця" виступає категорично проти будь-якого кулуарного продажу боргу компанії Промінвестбанком.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Стало відомо про спроби Промінвестбанку, що належить російському Внешэкономбанку, продати кредитну заборгованість АТ "Укрзалізниця" третім сторонам. Ми застерігаємо всіх потенційних покупців, що така транзакція несе суттєві ризики. Тому ми наполегливо рекомендуємо потенційним зацікавленим сторонам утриматися від такої транзакції", - заявили у компанії.

У компанії уточнюють, що статус і положення предмета позик, отриманих у 2011 році, на сьогодні перебуває на розгляді в різних судових інстанціях України, що, на думку "Укрзалізниці", значно вплине на визначення фактичної суми боргу.

"Укрзалізниця" обслуговувала зазначену заборгованість до вересня 2017 року і послідовно докладала добросовісних зусиль для врегулювання проблем і спорів навколо цього боргу. Однак відтоді тривають судові процеси, спричинені агресивними діями Промінвестбанку, за якими вже були ухвалені деякі судові рішення", - йдеться в заяві залізничного оператора.

У компанії також наголошують, що акціонером Промінвестбанку є російський державний банк "ВЭБ", щодо якого діє рішення українських судових інстанцій про замороження акцій і рухомого та нерухомого майна Промінвестбанку.

"Враховуючи стан відносин між Україною та країною-агресором і беручи до уваги санкції Ради національної безпеки і оборони України щодо дочірніх компаній банків із російським державним капіталом, "Укрзалізниця" закликає потенційних покупців зазначеного боргу утриматися від участі в цій транзакції та заявляє, що розглядатиме будь-які такі дії як вороже ставлення до інтересів АТ "Укрзалізниця" та України", - йдеться в заяві компанії.

Український державний залізничний оператор також підтверджує свою готовність до конструктивного діалогу щодо врегулювання своїх боргових зобов'язань на умовах відкритих і добросовісних переговорів.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що на сьогодні заборгованість перед Промінвестбанком становить 153,25 млн доларів.

Як повідомлялося, в 2011-2012 роках кілька територіальних підрозділів компанії "Українські залізниці" (зокрема Південна залізниця та Південно-Західна Південна залізниця) залучили у Промінвестбанку низку кредитних ліній на загальну суму понад 300 млн доларів.

У травні 2017 року "Укрзалізниця" звернулася до Кабінету Міністрів, Національного банку і РНБО з проханням надати роз'яснення, чи підпадає під дію рішення РНБО проведення ПАТ "Укрзалізниця" операцій щодо погашення зобов'язань за кредитними договорами, отриманими у банках із санкційного списку.

У листопаді 2017 р. Вищий господарський суд скасував стягнення з "Укрзалізниці" 12,5 млн доларів заборгованості на користь Промінвестбанку.

У 2018 році Промінвестбанк подав низку нових позовів до "Укрзалізниці" про стягнення боргів на загальну суму в 157 млн доларів та 1,5 млрд грн.

ПАТ "Промінвестбанк" засновано в 1992 році. У російського "ВЭБ" - 99,7% його акцій.

Згідно з даними НБУ, станом на кінець 2016 р. банк з активами 34,32 млрд грн посідав 11-те місце на ринку серед 93 банків.

Президент України Петро Порошенко за пропозицією Нацбанку 16 березня 2017 року ввів у дію рішення РНБО про застосування терміном на рік санкцій до п'яти банків із російським капіталом: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк, ПІБ), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк" у частині заборони виводити капітал за межі України на користь пов'язаних із ними осіб.

НБУ у виконання рішення РНБО від 1 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" продовжив санкції стосовно Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ Банку і БМ Банку.

Відповідне рішення затверджене постановою правління НБУ №24 від 15 березня 2018 року "Про внесення змін до постанови правління НБУ №654 від 1 жовтня 2015 року", яке набуло чинності з 16 березня 2018 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує випустити євробонди на суму до 500 мільйонів доларів.