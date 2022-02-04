Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" реконструирует станции и платформы для Kyiv City Express

Пятница, 4 февраля 2022, 09:00
 
Игорь Сапожко

Укрзализныця объявила тендер на масштабную реконструкцию пассажирских платформ в Киеве и в пригороде, где реализуется проект City Express.

Об этом сообщает Ukrainian rail media.

Ожидаемая стоимость работ составляет 64,3 млн грн. По условиям тендера, победитель торгов должен спроектировать реконструкцию платформ на 30 станциях:

Киев – Северные платформы №1, 2, 3;

Протасов Яр;

Киев-Демеевский;

Выдубичи;

Левый Берег;

Дарница;

Русановка;

Левобережная;

Киев-Днепровский;

Троещина-2;

Троещина;

Почайна;

Зенит;

Вышгородская;

Сырец;

Рубежовский;

Борщаговка;

Киев-Волынский;

Караваевы Дачи;

Святошин;

Новобеличи;

Беличи;

Ирпень;

Лесная Буча;

Буча;

Стеклозаводская;

Ворзель;

Кичеево;

Немешаево;

Клавдиево.

Все станции должны стать инклюзивными, оборудованными турникетами, иметь энергоэффективное освещение, тактильную плитку, помещения для персонала, громкоговорители, новые коммуникации, туалеты, антивандальные информационные табло, велопарковки, видеонаблюдение и т.д.

Торги должны пройти 18 февраля. Победитель должен выполнить работы до конца 2022 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця инфрастуктура Киев железная дорога

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ выбрала главу набсовета, заместителем стал Лещенко 2 февраля 2022, 15:57
Рекорд за 4 года: в УЗ отчитались о грузоперевозках в январе 1 февраля 2022, 14:40
В УЗ рассказали, сколько человек за месяц перевез восстановленный электропоезд Skoda 31 января 2022, 18:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте