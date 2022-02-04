"Укрзализныця" реконструирует станции и платформы для Kyiv City Express
Укрзализныця объявила тендер на масштабную реконструкцию пассажирских платформ в Киеве и в пригороде, где реализуется проект City Express.
Об этом сообщает Ukrainian rail media.
Ожидаемая стоимость работ составляет 64,3 млн грн. По условиям тендера, победитель торгов должен спроектировать реконструкцию платформ на 30 станциях:
Киев – Северные платформы №1, 2, 3;
Протасов Яр;
Киев-Демеевский;
Выдубичи;
Левый Берег;
Дарница;
Русановка;
Левобережная;
Киев-Днепровский;
Троещина-2;
Троещина;
Почайна;
Зенит;
Вышгородская;
Сырец;
Рубежовский;
Борщаговка;
Киев-Волынский;
Караваевы Дачи;
Святошин;
Новобеличи;
Беличи;
Ирпень;
Лесная Буча;
Буча;
Стеклозаводская;
Ворзель;
Кичеево;
Немешаево;
Клавдиево.
Все станции должны стать инклюзивными, оборудованными турникетами, иметь энергоэффективное освещение, тактильную плитку, помещения для персонала, громкоговорители, новые коммуникации, туалеты, антивандальные информационные табло, велопарковки, видеонаблюдение и т.д.
Торги должны пройти 18 февраля. Победитель должен выполнить работы до конца 2022 года.
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