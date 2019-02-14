"Укрзализныця" планирует выпустить евробонды на сумму до 500 миллионов долларов

Правительство Украины согласовало выпуск "Укрзализныцей" облигаций участия в займе (LPN, еврооблигаций) на сумму до $500 млн через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документам, поступившим в распоряжение агентства, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением, а общий размер комиссий и расходов ограничен 3,7 млн долларов.

В качестве обоснования для размещения новых бумаг за рубежом в пояснительной записке указывается необходимость выплатить по существующим еврооблигациям "Укрзализныци" 300 млн долларов (по 150 млн долларов в марте и сентябре), а также ограниченные возможности финансирования компании на внутреннем рынке.

В документах также говорится, что предварительные условия размещения правления "Укрзализныци" утвердило еще в сентябре прошлого года с учетом рекомендаций отобранных организаторов – J.P. Morgan и "Драгон Капитал", однако с учетом последних тенденций на международном рынке капитала срок обращения был расширен, а ставка изменена.

Как сообщил информированный источник на рынке, выпуск еврооблигаций "Укрзализныци" может быть осуществлен почти сразу после ожидаемого до конца февраля выпуска суверенных долговых бумаг Украины под 375 млн долларов гарантии Всемирного банка на общую сумму 500-550 млн долларов.

"Укрзализныця" планировала осуществить этот выпуск еще осенью 2018 года вслед за выпуском еврооблигаций Украины, когда было разблокировано финансирование МВФ, однако вынуждена была отказаться от этих планов из-за ухудшившейся конъюнктуры международного рынка и неудачной попытки выпуска еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины".

В настоящее время еврооблигации "Укрзализныци" с погашением в сентябре 2021 года, купон по которым составляет 9,875% годовых, котируются по ставке около 10,24% годовых.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на 17,5 млрд долларов.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.