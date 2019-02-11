НБУ зафиксировал рост спроса на памятные монеты в три раза

В 2018 году количество реализованных Национальным банком памятных монет выросла почти в три раза по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, в прошлом году Национальный банк продал на внутреннем рынке почти 3,1 млн памятных монет на общую сумму 139,8 млн грн.

Всего было реализовано 1,6 тыс золотых монет, 65,8 тыс серебряных, 1 млн шт - из недрагоценных металлов и почти 2 млн шт из сплава на основе цинка.

В 2017 году продано 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.

За прошлый год Национальный банк также продал около 32 тыс инвестиционных монет на общую сумму 110,3 млн грн, из них золотых - 6,5 тыс шт и серебряных - 25,5 тыс шт. Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда было реализовано почти 15,9 тыс инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн грн.

Реализацию памятных и инвестиционных монет осуществляли подразделения Национального банка и банков-дистрибьюторы по продаже памятных монет Украины. Для гарантированной покупки памятных монет и сувенирной продукции население активно пользовалось системой предварительного онлайн-заказа, с помощью которой в 2018 году реализовано почти 400 тыс шт указанной продукции.

Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция Национального банка пользовалась большим спросом и за рубежом. В прошлом году реализовано за границу более 22 тыс памятных и инвестиционных монет на сумму почти 21 млн грн в эквиваленте (более 165 тыс евро и 531 тысяч долларов).

Больше всего пользуются спросом украинские монеты в США, Германии, Гонконге и Южной Корее.

Всего в 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 - из недрагоценных металлов, 13 - серебряных, 3 - из сплава на основе цинка. Их общий тираж составил почти 4 млн монет.

Экономическая правда