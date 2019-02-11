НБУ зафіксував зростання попиту на пам’ятні монети утричі

У 2018 році кількість реалізованих Національним банком пам’ятних монет зросла майже утричі у порівнянні з 2017 роком.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, минулого року Національний банк продав на внутрішньому ринку майже 3,1 млн пам’ятних монет на загальну суму 139,8 млн грн.

Загалом було реалізовано 1,6 тис золотих монет, 65,8 тис срібних, 1 млн шт - з недорогоцінних металів та майже 2 млн шт зі сплаву на основі цинку.

У 2017 році продано 1,2 млн пам’ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн.

За минулий рік Національний банк також продав близько 32 тис інвестиційних монет на загальну суму 110,3 млн грн, з них золотих – 6,5 тис шт та срібних – 25,5 тис шт. Це удвічі більше, ніж у 2017 році, коли було реалізовано майже 15,9 тис інвестиційних монет на загальну суму 82,6 млн грн.

Реалізацію пам’ятних та інвестиційних монет здійснювали підрозділи Національного банку і банки-дистриб’ютори з продажу пам’ятних монет України. Для гарантованої купівлі пам’ятних монет та сувенірної продукції населення активно користувалося системою попереднього онлайн-замовлення, за допомогою якої у 2018 році реалізовано майже 400 тис шт вказаної продукції.

Крім внутрішнього ринку, нумізматична продукція Національного банку користувалася значним попитом і за кордоном. Минулого року реалізовано за кордон понад 22 тис памʼятних та інвестиційних монет на суму майже 21 млн грн у еквіваленті (понад 165 тис євро та 531 тис дол).

Найбільше користуються попитом українські монети в США, Німеччині, Гонконгу та Південній Кореї.

Загалом у 2018 році Національний банк увів в обіг 41 пам’ятну монету: 25 – із недорогоцінних металів, 13 – срібних, 3 – зі сплаву на основі цинку. Їх загальний тираж становив майже 4 млн монет.

Економічна правда