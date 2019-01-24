Расходы "Нафтогаза" на тяжбу с "приватовцами" выросли до 7 миллионов евро
"Нафтогаз Украины" 21 января заключил соглашение с международной юридической фирмой "KWM Europe LLP" о юридических услугах на 4 миллиона евро.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".
В 2017 году "Нафтогаз" заказал "KWM Europe LLP" представительство в Лондонском международном арбитражном суде по делу по обращению миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" - кипрских компаний "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited", связанных с группой "Приват".
Стоимость сделки составила 3 млн евро. Следовательно, всего фирме отписали 7 млн евро.
Нынешнюю дополнительную закупку юридических услуг на 2019 год у того же исполнителя провели по переговорной процедуре для унификации. Заказчик сослался на заключение Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАНУ.
Объем заказа составляет 8422 часов. Как и в позапрошлом году, средняя почасовая ставка составляет 475 евро, куда входят расходы на канцелярские, почтовые и курьерские услуги, визы, телефонные переговоры, интернет, фотокопирование, командировки, перевод и др.
Напомним, миноритарии "Укрнафты" также судятся с Министерством юстиции Украины в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольм (Швеция). С 2015 Минюст заключил сделок по этому делу с фирмой "Latham & Watkins (London) Llp" (Великобритания) на 15,98 млн долларов, а с 2017 года - еще и с фирмой "Hogan Lovells" (Великобритания) на 2,75 млн долларов.
Напомним, Лондонский международный арбитражный суд в инициированном тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова споре с НАК "Нафтогаз Украины" о выполнении акционерного соглашения "Укрнафты" обязал госкомпанию оплатить 75% судебных расходов истцов.
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