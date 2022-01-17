"Укрнафта" назвала новую дату сборов по разделу компании с Коломойским

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ПАО "Укрнафта" объявило о проведении внеочередного собрания акционеров компании 17 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно проекту повестки дня собрания, акционерам вновь предложат рассмотреть вопрос о передаче имущества в уставный капитал ООО "Нефть-Актив", единственным участником которого является ПАО "Укрнафта".

Напоминаем:

Заседание акционеров Укрнафты 23 декабря не состоялось – на нем могли рассмотреть вопрос разделения активов.

Это не первый раз, когда собрание не проходит. Из-за отсутствия кворума при отсутствии "Нафтогаза" и "Привата" собрание было отменено 30 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о разделе Укрнафты не принято, однако без этого есть вероятность проигрыша "Нафтогазу" по делу против "Укрнафты" по взысканию 9 млрд кубов газа.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

По такому плану "Нафтогазу" отойдут три четверти добычи газа и до 40% нефти. Но, отмечает издание, в таком случае перерабатывать нефть НАК будет нигде, кроме как на Кременчугском НПЗ Коломойского.

В начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнефть" по разделу активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Экономическая правда