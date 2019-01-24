Витрати "Нафтогазу" на тяжбу з "приватівцями" виросли до 7 мільйонів євро

"Нафтогаз України" 21 січня уклав угоду з міжнародною юридичною фірмою "KWM Europe LLP" про юридичні послуги на 4 мільйони євро.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

У 2017 році "Нафтогаз" замовив "KWM Europe LLP" представництво у Лондонському міжнародному арбітражному суді у справі за зверненням міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" – кіпрських компаній "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", пов’язаних з групою "Приват".

Вартість угоди становила 3 млн євро. Отже, усього фірмі відписали 7 млн євро.

Нинішню додаткову закупівлю юридичних послуг на 2019 рік у того ж виконавця провели за переговорною процедурою для уніфікації. Замовник послався на висновок Ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАНУ.

Обсяг замовлення становить 8422 годин. Як і позаторік, середня погодинна ставка складає 475 євро, куди входять витрати на канцелярські, поштові та кур’єрські послуги, візи, телефонні переговори, Інтернет, фотокопіювання, відрядження, переклад тощо.

Нагадаємо, міноритарії "Укрнафти" також судяться з Міністерством юстиції України в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція). Із 2015 року Мінюст уклав угод щодо цієї справи з фірмою "Latham & Watkins (London) Llp" (Британія) на 15,98 млн доларів, а з 2017 року – ще й із фірмою "Hogan Lovells" (Британія) на 2,75 млн доларів.

Нагадаємо, Лондонський міжнародний арбітражний суд в ініційованому трьома компаніями Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова спорі з НАК "Нафтогаз України" про виконання акціонерної угоди "Укрнафта" зобов'язав держкомпанію оплатити 75% судових витрат позивачів.