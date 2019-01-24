Всі розділи
Укр / Рус

Витрати "Нафтогазу" на тяжбу з "приватівцями" виросли до 7 мільйонів євро

Четвер, 24 січня 2019, 15:11

"Нафтогаз України" 21 січня уклав угоду з міжнародною юридичною фірмою "KWM Europe LLP" про юридичні послуги на 4 мільйони євро.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

У 2017 році "Нафтогаз" замовив "KWM Europe LLP" представництво у Лондонському міжнародному арбітражному суді у справі за зверненням міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" – кіпрських компаній "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited", пов’язаних з групою "Приват".

Вартість угоди становила 3 млн євро. Отже, усього фірмі відписали 7 млн євро.

Нинішню додаткову закупівлю юридичних послуг на 2019 рік у того ж виконавця провели за переговорною процедурою для уніфікації. Замовник послався на висновок Ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАНУ.

Обсяг замовлення становить 8422 годин. Як і позаторік, середня погодинна ставка складає 475 євро, куди входять витрати на канцелярські, поштові та кур’єрські послуги, візи, телефонні переговори, Інтернет, фотокопіювання, відрядження, переклад тощо.

Нагадаємо, міноритарії "Укрнафти" також судяться з Міністерством юстиції України в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція). Із 2015 року Мінюст уклав угод щодо цієї справи з фірмою "Latham & Watkins (London) Llp" (Британія) на 15,98 млн доларів, а з 2017 року – ще й із фірмою "Hogan Lovells" (Британія) на 2,75 млн доларів.

Нагадаємо, Лондонський міжнародний арбітражний суд в ініційованому трьома компаніями Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова спорі з НАК "Нафтогаз України" про виконання акціонерної угоди "Укрнафта" зобов'язав держкомпанію оплатити 75% судових витрат позивачів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрнафта Нафтогаз Приват

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" наполягає, що аудитори не повинні перевіряти "Укрнафту" 21 січня 2019, 11:37
Фірма з орбіти Коломойського намагається узаконити збитки державі на 7,5 мільярдів 14 грудня 2018, 12:32
Кабмін блокує поділ "Укрнафти" між "Нафтогазом" і Коломойським 13 грудня 2018, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті