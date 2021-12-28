"Укрнафта" пыталась избирательно выплатить дивиденды, госорганы заблокировали процесс

укрнафта

23 декабря "Укрнафта" заявила о выплате дивидендов. В Нацдепозитарии обнаружили, что переведенной суммы недостаточно, чтобы выплатить средства миноритариям. Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело.

Источники: "Укрнафта", НКЦБФР, засновник інвесткомпанії Універ Тарас Козак.

"Укрнафта, контролируемая ныне модным олигархом (Игорем Коломойским – ред), не любит честно выплачивать дивиденды. Преимущественно причитающиеся доходы получали только связанные с Коломойскими оффшоры и государство. Тысячам миноритарных инвесторов, рядовым гражданам Украины платили дырку от бублика. Только через судебные иски некоторые из них получали законные дивиденды, что продолжалось много лет", – написал Козак.

По его словам, в этом году "Укрнафта" пыталась действовать аналогичным образом. В Национальный депозитарий, являющийся платежным агентом дивидендов, поступили средства для выборочных акционеров.

"НДУ не попал в расставленную ловушку и отказал Укрнафте в ее незаконном требовании. НКЦБФР поддержала Нацдепозитарий и защитила права миноритарных инвесторов", – пояснил Козак.

Напоминаем:

Издание "Зеркало недели" сообщило, что правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

По такому плану "Нафтогазу" отойдут три четверти добычи газа и до 40% нефти. Но, отмечает издание, в таком случае перерабатывать нефть НАК будет нигде, кроме как на Кременчугском НПЗ Коломойского.

В начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнефть" по разделу активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO.

Экономическая правда