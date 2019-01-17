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Решение арбитража о компенсации Ощадбанку: России начислено уже 5 миллионов долларов пени

Четверг, 17 января 2019, 17:21

К настоящему моменту Российской Федерации начислена пеня размером 5 миллионов долларов в рамках решения Арбитражного суда в Париже.

Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, передает Новое время.

"Если брать [отсчет] с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было насчитано 5 миллионов долларов - немаленькие деньги", - сказал он.

Соответствующее решение суда о компенсации РФ убытков Ощадбанка в связи с утраченными в оккупированном Крыму инвестициями Пышный назвал "историческим".

Напомним, 26 ноября Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка. Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

О судебном процессе и его последствиях читайте в статьеБонжур, Москва. Как Ощадбанк может заставить Россию заплатить 1,3 миллиарда

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Ощадбанк Россия

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