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Международный арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов

Понедельник, 26 ноября 2018, 16:23

Арбитражный суд в Париже 26 ноября принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, нанесенных в результате аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления.

Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

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