БЭБ видит угрозу в кредите ЕБРР для Ощадбанка

SERGEI SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Бюро экономической безопасности не видит необходимости в привлечении государственным Ощадбанком кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Соответствующее письмо Бюро направило в правительство и набсовет банка, указал правоохранительный орган в ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Наличных ресурсов достаточно для обеспечения основной деятельности Ощадбанка. ЕБРР не будет обязан конвертировать инвестированные средства в капитал "Ощадбанка" даже при выполнении всех условий соглашения. Заключение кредитного соглашения не имеет экономического обоснования и невыгодно "Ощадбанку", – говорится в материалах, которые прислало Бюро.

В БЭБ отметили, что аналитики Бюро при анализе мандатного соглашения выявили "некоторые риски и предпосылки причинения вреда экономической безопасности Украины, которые могут возникнуть в процессе приватизации "Ощадбанка" в соответствии с основами стратегического реформирования государственного банковского сектора".

Указанное соглашение, по мнению аналитиков БЭБ, содержит следующие риски для Ощадбанка и правительства:

во-первых, стоимость кредита будет составлять 7% годовых в начале соглашения, с возможным колебанием от 5% до 19%, хотя Ощадбанк владеет достаточными ресурсами для обеспечения своей основной деятельности, полагают в Бюро; во-вторых, предоставленные ЕБРР средства на протяжении 24 месяца должны быть полностью использованы на кредитование малого и среднего бизнеса. Однако в настоящее время ставки кредитования в валюте установлены ниже или на том же уровне, что и стоимость кредита ЕБРР, отмечает БЭБ.

БЭБ предложил основательно отработать и провести всесторонний анализ предложенного ЕБРР соглашения, а также внести коррективы в его условия.

Напоминаем:

Ощадбанк и ЕБРР в октябре 2021 года подписали мандатное письмо относительно начала работы над проектом привлечения долгосрочного кредита объемом до 100 млн евро.

Министерство финансов считает, что привлечение международной финансовой организации в качестве миноритарного акционера будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и повышению стоимости банка с целью проведения будущих продаж.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 января 2022 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге 2-е место (249,938 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.