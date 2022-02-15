Ощадбанк сообщил, что возобновляет работу систем
Ощадбанк заявил, что испытал кибератаки и работает над восстановлением систем.
Об этом заявила пресс-служба Ощадбанка.
"Ощадбанк информирует, что подвергся DDoS атаке. При этом мы отмечаем, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме", – отметили в банке.
По данным финучреждения, наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи. В то же время, пользователи до сих пор сообщают о том, что сайт не работает.
"Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы", - добавили в банке.
Напоминаем:
В ПриватБанке заявили, что банк устраняет последствия DDOS-атаки и возобновляет стабильную работу систем.
Украинцы сообщают о сбоях о работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка, правительство заявило о кибератаке. По данным УП произошла самая сильная кибератака из зафиксированных.
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