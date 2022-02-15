Ощадбанк сообщил, что возобновляет работу систем

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Ощадбанк заявил, что испытал кибератаки и работает над восстановлением систем.

Об этом заявила пресс-служба Ощадбанка.

"Ощадбанк информирует, что подвергся DDoS атаке. При этом мы отмечаем, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме", – отметили в банке.

По данным финучреждения, наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи. В то же время, пользователи до сих пор сообщают о том, что сайт не работает.

"Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы", - добавили в банке.

Напоминаем:

В ПриватБанке заявили, что банк устраняет последствия DDOS-атаки и возобновляет стабильную работу систем.

Украинцы сообщают о сбоях о работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка, правительство заявило о кибератаке. По данным УП произошла самая сильная кибератака из зафиксированных.