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Рішення арбітражу про компенсацію Ощадбанку: Росії нараховано вже 5 мільйонів доларів пені

Четвер, 17 січня 2019, 17:21

Наразі Російській Федерації нарахована пеня розміром 5 мільйонів доларів в рамках рішення Арбітражного суду в Парижі.

Про це заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний, передає Новое время.

"Якщо брати [відлік] з моменту, коли було винесено судове рішення, до сьогоднішнього дня, вже було нараховано 5 мільйонів доларів - немаленькі гроші", - сказав він.

Рішення суду про компенсацію РФ збитків Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями Пишний назвав "історичним".

Нагадаємо, 26 листопада Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку  стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку. Аргумент росіян  "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Про судовий процес та його наслідки читайте у статтіБонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда

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Ощадбанк Росія

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