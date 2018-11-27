Россия не соглашается компенсировать Ощадбанку 1,3 миллиарда долларов

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на 1,3 миллиарда долларов в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ, передает "Интерфакс-Украина".

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ", - заявили в Минюсте РФ.

"Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - добавили в Минюсте.

26 ноября арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ощадбанк в июле 2015 года направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму в нарушение многочисленных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также норм международного права.

Поскольку РФ не предоставила ответа на обращение Ощадбанка об урегулировании спора путем переговоров, банк воспользовался своим правом использовать инструменты международной судебной защиты в соответствии с указанным соглашением и подал уведомление об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный процесс против РФ.

Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2017 года.