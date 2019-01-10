Nissan презентовала обновленный Leaf

Компания Nissan представила новую версию электромобиля Leaf-2, получившего название Leaf e-Plus.

Новинку презентовали на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, пишет Liga.Net.

Главное отличие обновленного электрокара от обычного Leaf второго поколения - увеличенный пробег на одном заряде и более мощный мотор.

У Leaf e-Plus установлена АКБ емкостью 62 кВтч (+55%), и на одном заряде она проезжает уже 364 км (+123 км).

Кроме того у обновленного Nissan Leaf более мощная ускоренная зарядка: не на 50, а на 70 кВт мощности.

Силовая установка прибавила 36% - до 160 кВт (217 л.с.). e-Plus получил большую динамику – максимальная скорость увеличилась на 10%, а промежуточный разгон с 80 до 120 км/ч - на 13%.

В Японии продажи нового авто начнутся в следующем месяце, в США - весной, а в Европе - ближе к середине года. Ориентировочная цена составляет около 36 тысяч долларов.

Напомним, Nissan Leaf первого поколения - самый популярный электромобиль в Украине.