Все разделы
Укр / Рус

Nissan презентовала обновленный Leaf

Четверг, 10 января 2019, 14:20
 

Компания Nissan представила новую версию электромобиля Leaf-2, получившего название Leaf e-Plus.

Новинку презентовали на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, пишет Liga.Net.

Главное отличие обновленного электрокара от обычного Leaf второго поколения - увеличенный пробег на одном заряде и более мощный мотор.

У Leaf e-Plus установлена АКБ емкостью 62 кВтч (+55%), и на одном заряде она проезжает уже 364 км (+123 км).

 

Кроме того у обновленного Nissan Leaf более мощная ускоренная зарядка: не на 50, а на 70 кВт мощности.

Силовая установка прибавила 36% - до 160 кВт (217 л.с.). e-Plus получил большую динамику – максимальная скорость увеличилась на 10%, а промежуточный разгон с 80 до 120 км/ч - на 13%.

 

В Японии продажи нового авто начнутся в следующем месяце, в США - весной, а в Европе - ближе к середине года. Ориентировочная цена составляет около 36 тысяч долларов.

Напомним, Nissan Leaf первого поколения - самый популярный электромобиль в Украине.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кравцов стал полноценным руководителем "Укрзализныци" 10 января 2019, 12:32
Прибыль 100 крупнейших госкомпаний упала почти наполовину 9 января 2019, 12:43
"Нафтогаз" планирует завершить анбандлинг до конца года 9 января 2019, 11:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте