Названо найбільш популярні електрокари в Україні

Найпопулярнішим електромобілем серед українців залишається Nissan Leaf.

З початку року в Україні пройшли першу реєстрацію 4,214 тисяч електромобілів, що на 89% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

"У жовтні український автопарк поповнили 643 легкові електромобілі. Таким чином, попит на автомобілі, які працюють виключно на електротязі, виріс в 2,5 раза в порівнянні з жовтнем минулого року", - повідомляє асоціація.

Як наголошується, основну масу (88%) зареєстрованих в минулому місяці електромобілів охопили ввезені з-за кордону автомобілі, які вже були в експлуатації.

Найпопулярнішим електромобілем серед українців залишається Nissan Leaf. В жовтні українську прописку отримали 403 автомобілі цієї моделі.

BMW i3 посіла другий рядок рейтингу. Цей електрокар обрали 38 автомобілістів. На третьому місці TESLA Model S з результатом 27 автомобілів.

Четвертою за популярністю стала Renault Zoe. В активі цієї моделі 24 первинні реєстрації жовтня.

Замикає п’ятірку лідерів FIAT 500е – 23 авто.

Також в ТОП – 10 жовтневого ринку електрокарів увійшли: Volkswagen е-Golf – 19 шт.; KIA Soul EV – 18 шт.; Hyundai Ioniq Electric – 15 шт.; Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 14 шт.; Smart Fortwo ED – 13 шт.