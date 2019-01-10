Nissan презентувала оновлений Leaf

Компанія Nissan представила нову версію електромобіля Leaf-2, що отримав назву Leaf e-Plus.

Новинку презентували на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі, пише Liga.Net.

Головна відмінність оновленого електрокара від звичайного Leaf другого покоління - збільшений пробіг на одному заряді і більш потужний мотор.

У Leaf e-Plus встановлена ​​АКБ ємністю 62 кВтг (+55%), і на одному заряді вона проїжджає вже 364 км (+123 км).

Крім того у оновленого Nissan Leaf потужніша прискорена зарядка: не на 50, а на 70 кВт потужності.

Силова установка додала 36% - до 160 кВт (217 к.с.). e-Plus отримав велику динаміку - максимальна швидкість збільшилася на 10%, а проміжний розгін з 80 до 120 км/год - на 13%.

У Японії продажі нового авто почнуться в наступному місяці, в США - навесні, а в Європі - ближче до середини року. Орієнтовна ціна становить близько 36 тисяч доларів.

Нагадаємо, Nissan Leaf першого покоління - найпопулярніший електромобіль в Україні.