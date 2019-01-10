Nissan презентувала оновлений Leaf
Компанія Nissan представила нову версію електромобіля Leaf-2, що отримав назву Leaf e-Plus.
Новинку презентували на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі, пише Liga.Net.
Головна відмінність оновленого електрокара від звичайного Leaf другого покоління - збільшений пробіг на одному заряді і більш потужний мотор.
У Leaf e-Plus встановлена АКБ ємністю 62 кВтг (+55%), і на одному заряді вона проїжджає вже 364 км (+123 км).
Крім того у оновленого Nissan Leaf потужніша прискорена зарядка: не на 50, а на 70 кВт потужності.
Силова установка додала 36% - до 160 кВт (217 к.с.). e-Plus отримав велику динаміку - максимальна швидкість збільшилася на 10%, а проміжний розгін з 80 до 120 км/год - на 13%.
У Японії продажі нового авто почнуться в наступному місяці, в США - навесні, а в Європі - ближче до середини року. Орієнтовна ціна становить близько 36 тисяч доларів.
Нагадаємо, Nissan Leaf першого покоління - найпопулярніший електромобіль в Україні.
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